Trasporti: De Chirico (Fi), Atm impieghi personale sulle banchine delle metro

- Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia Milano, mostrando in una nota alcune foto scattate nel vagone di una metropolitana alle 13 circa di oggi a Milano, dichiara: "Oggi Atm che scusa s'inventerà in merito ai mancati controlli sulle banchine della metropolitana? Giovedì si riaccendono le telecamere di Area B e gli ultimi ambiti di sosta rimasti gratuiti tornano ad essere a pagamento, la situazione non può che peggiorare. Sarebbe bene che il sindaco Beppe Sala vada a farsi un giro in città per vedere cosa succede fuori dalle mura di Palazzo Marino". (Com)