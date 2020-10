Fmi: World economic outlook, nell'eurozona calo del Pil dell'8,3 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale ha migliorato le sue previsioni sulla contrazione del Pil dell’eurozona euro nel 2020 causata dalla pandemia di Covid. È quanto emerge dal World economic outlook, secondo cui si prevede un calo dell'8,3 per cento del Pil nell'eurozona nel 2020, in aumento di 1,9 punti percentuali rispetto alle previsioni di giugno. In particolare, oltre alla previsione dell’Italia pari al -10,6 per cento, si stima che il Pil della Germania scenderà nel 2020 del 6 per cento, la Francia del 9,8 per cento, la Spagna del 12,8 per cento. (Nys)