Fmi: riviste al rialzo stime per l'Italia, prevista contrazione del -10,6 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia italiana si contrarrà del 10,6 per cento nel 2020. È quanto emerge dalle previsioni sull’economia globale (World economic outlook) di ottobre 2020 del Fondo monetario internazionale. L’istituto internazionale con sede a Washington ha rivisto al rialzo le stime di crescita per l’Italia rispetto al -12,8 per cento del rapporto di giugno 2020. Per quanto riguarda il 2021, l'Fmi prevede per l'Italia una crescita del 5,2 per cento, stima rivista al ribasso dell'1,1 per cento.(Nys)