© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Trovo il tavolo nazionale sui candidati sindaci e le alleanze nelle città proposto nei fatti da Di Maio semplicemente allucinante. Per fortuna a Milano faremo da noi (con Beppe Sala, of course)". Lo scrive su Facebook l'eurodeputato del Pd, Pierfrancesco Majorino aggiungendo che: "L'autonomia è un fatto essenziale per il governo delle comunità”. (com)