Sicurezza stradale: 264 patenti ritirate nel fine settimana

- Fine settimana di intenso lavoro per le pattuglie della Stradale che, su input della direzione centrale delle specialità della Polizia di Stato, hanno monitorato le tratte autostradali e le vie di grande comunicazione, in particolare quelle che conducono ai luoghi maggiormente frequentati di notte, al fine di individuare i conducenti di veicoli poco virtuosi che, con le loro scellerate condotte di guida, rappresentano sulle strade un pericolo per sé e per gli altri. Nel dispositivo sono stati impiegati quasi 4.000 equipaggi, supportati da velivoli messi a disposizione del servizio aereo del dipartimento Ps, che hanno proceduto a ritirare 264 patenti e a defalcare 16.210 punti. I controlli hanno interessato 20.635 persone e 18.270 veicoli, con quasi 10.000 infrazioni accertate, 136 conducenti risultati positivi all’etilometro e 8 al consumo di droghe. A 3.056 automobilisti che correvano troppo sarà contestata la velocità eccessiva, mentre 762 erano senza cinture e 633 con il telefonino in mano. Gli investigatori hanno anche arrestato 3 persone tra spacciatori, ladri e furfanti vari, denunciandone a piede libero 88 e sequestrando in tutto, per violazioni amministrative o penali, 29 veicoli. (Ren)