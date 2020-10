Difesa: Cipro, al via domani il più grande dispiegamento di navi Marina militare britannica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito invierà il numero più grande di sempre di navi della Marina militare a Cipro "in una dimostrazione dell'ampiezza dei rapporti tra i due paesi nella difesa". E' quanto annunciato dall'Alta commissione britannica per la difesa tramite una nota. Tra le navi dispiegate a largo dell'isola del Mediterraneo orientale anche la Hms Albion, l'ammiraglia della Marina militare britannica, che parteciperà ad un programma di esercitazioni e addestramenti con le forze armate cipriote nei mesi di ottobre e novembre. Tra queste attività anche la partecipazione nelle settime esercitazioni multinazionali Nemesis per la gestione delle crisi, guidate dal Centro di coordinamento cipriota nelle risposte congiunte, oltre che il primo addestramento congiunto tra le forze di Cipro e Regno Unito nell'isola. Le forze dei due paesi effettueranno anche una dimostrazione della loro capacità nella baia di Limassol. L'Alto commissario britannico, Stephen Lillie, ha confermato che si tratta del "più ampio dispiegamento delle navi della Marina militare a Cipro e la prima volta che le forze armate dei due paesi si addestreranno insieme sul territorio cipriota". Alle esercitazioni Nemesis il 14 ottobre a Cipro parteciperanno, oltre alla Hms Albion, anche la nave Rfa Lyme Bay e due elicotteri Wildcat.(Res)