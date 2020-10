Fmi: Romania, migliorate previsioni su andamento economia nel 2020 e 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha leggermente migliorato le sue stime sull'evoluzione dell'economia della Romania sia quest'anno che per il prossimo. E' quanto si legge nell'ultimo rapporto "World Economic Outlook", pubblicato oggi dall'istituto finanziario internazionale. Se ad aprile l'Fmi stimava che la Romania registrerà una contrazione del 5 per cento nel 2020, secondo le nuove previsioni, l'istituzione finanziaria internazionale prevede che l'economia romena registrerà una contrazione del 4,8 per cento nel 2020 e si riprenderà nel 2021, quando registrerà un rimbalzo del 4,6 per cento, rispetto al 3,9 per cento quanto previsto in primavera. Le nuove stime dell'Fmi sono più ottimistiche di quelle della Banca mondiale, che la scorsa settimana annunciava che la Romania registrerà una contrazione della propria economia del 5,7 per cento nel 2020. Invece, per il prossimo anno la Banca mondiale ha previsto una ripresa del 4,9 per cento. (segue) (Rob)