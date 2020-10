Fmi: Romania, migliorate previsioni su andamento economia nel 2020 e 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, l'Fmi ha anche migliorato le sue stime sul disavanzo delle partite correnti registrato dalla Romania quest'anno, fino al 5,3 per cento del Pil, dato che in primavera prevedeva un disavanzo delle partite correnti del 5,5 per cento del Pil. L'anno prossimo, il livello di disavanzo delle partite correnti scenderà al 4,5 per cento del Pil, meglio del calo del 4,7 per cento previsto ad aprile. Le nuove stime del Fondo sono anche più ottimistiche sull'evoluzione del tasso di disoccupazione, che passerebbe dal 3,9 per cento nel 2019 al 7,9 per cento nel 2020, decisamente inferiore all'anticipo del 10,1 per cento come stimato in aprile. Al contrario, le prospettive per il 2021, quando il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere al 6 per cento, sono rimaste invariate. (Rob)