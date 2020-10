Milano: Sardone (Lega) su Cpr, Viminale e Comune non sottovalutino grida d'allarme della polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La rivolta dei clandestini al Cpr di via Corelli ha lasciato pesanti conseguenze. I sindacati di Polizia hanno ragione: poteva finire in tragedia sia se uno degli extracomunitari fosse caduto dal tetto sia se qualche agente fosse stato colpito dagli oggetti lanciati con forza. È inutile che il ministro Lamorgese si complimenti con le forze dell'ordine se poi le condizioni in cui gli agenti devono lavorare sono queste". Così Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega. "All'inizio della pandemia - prosegue l'esponente della Lega - erano costretti a pattugliare la città senza mascherine perché il governo si è fatto trovare impreparato, ora gli tocca fronteggiare rivolte violente sotto organico e con le mani legate. Anche il Comune faccia la sua parte, anziché prestare il fianco ai facinorosi anarchici dei centri sociali che soffiano sul fuoco e incitano alla ribellione gli immigrati". "Domani sarò a Roma in piazza del Popolo non solo per manifestare la mia solidarietà alle forze dell'ordine, ma soprattutto per confrontarmi con loro e sottoporre all'attenzione di chi ci governa problematiche di sicurezza che non possono essere più taciute", annuncia Sardone in conclusione. (com)