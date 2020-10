Fmi: Russia, contrazione economica del 4,1 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale ha migliorato le sue previsioni relativamente al calo del Pil della Russia quest'anno al -4,1 per cento. È quanto emerge dal World economic outlook dell’Fmi, che ha quindi migliorato le sue stime rispetto alla contrazione del -6,6 per cento indicate nella precedente edizione del rapporto pubblicata a giugno. Nel 2021, l’Fmi prevede che il Pil della Russia crescerà del 2,8 per cento, in calo rispetto alla previsione di giugno del 4,1 per cento. (Rum)