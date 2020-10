Recovery fund: La Pietra (Fd'I), all'Italia servono investimenti concreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'Italia serve "un piano vero di rilancio della sua società ed economia e non provvedimenti demagogici per piantare una bandierina pensando alle prossime elezioni. Non si può parlare di sviluppo sulla base delle linee del piano di ripresa e resilienza stabilito da questo governo". E' quanto ha affermato il senatore di Fratelli d'Italia Patrizio La Pietra, capogruppo di Fd'I in commissione Agricoltura. "E parlando di investimenti sottolineo in particolare quelli per il comparto agricolo, quando vi è la necessità di una innovazione tecnologica per tutta l'agricoltura italiana - ha aggiunto -. Servono misure tese a creare un a nuova rete infrastrutturale, azioni mirate alla difesa della produzione e dei marchi di eccellenza, un'adeguata opera di promozione dei nostri prodotti. Quello che manca all'agricoltura è un piano di visione futura che non vediamo e la pazienza degli italiani ha raggiunto il suo limite. Fratelli d'Italia, come forza politica patriottica, sarà sempre a difesa dell'interesse nazionale e non ci stancheremo mai di portare avanti le nostre proposte e le nostre battaglie". (Rin)