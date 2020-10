Decreto Agosto: Guerini, importanti risultati per il personale civile della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cosiddetto Decreto Legge Agosto, appena convertito in legge dal Parlamento, fornisce importanti risposte alle istanze del personale civile della Difesa. Si tratta di misure che confermano la costante attenzione verso le esigenze del Comparto, a sostegno dell’occupazione e dei lavoratori. Un ulteriore passo in avanti per la crescita dell’economia del Paese”. Lo riferisce in una nota il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in merito al DL Agosto definitivamente licenziato dal Parlamento, che contiene alcune disposizioni che stanno particolarmente a cuore al dicastero. In particolare, è stata risolta l'annosa vicenda dei lavoratori precari operanti nell'ambito dei reparti del Genio Campale dell'Aeronautica Militare con lo stanziamento dei fondi necessari per avviare le procedure straordinarie di stabilizzazione di 145 unità di particolare professionalità. (segue) (Com)