Cipro: si dimette il parlamentare Giovanis, coinvolto nello scandalo passaporti (2)

- Il governo di Cipro ha deciso di mettere fine al programma che agevolava l'ottenimento del passaporto cipriota per le persone che investono nel paese. L'abolizione è avvenuta dopo la riunione straordinaria del governo di Nicosia oggi, su proposta del ministero dell'Interno e delle Finanze, a seguito del rapporto su presunti illeciti nella concessione dei passaporti ciprioti diffuso nelle scorse ore dall'emittente "Al Jazeera". L'abolizione del programma sarà operativa a partire dal primo novembre 2020, secondo quanto spiegato dal portavoce del governo cipriota Kyriakos Koushos al termine del consiglio dei ministri. Il portavoce cipriota ha aggiunto che la proposta del ministero dell'Interno e delle Finanze è stata presa alla luce degli abusi nell'utilizzo del programma. "Al Jazeera" ha pubblicato un rapporto sulle discusse pratiche di concessione dei passaporti a Cipro: in particolare l'emittente ha rivelato di essere in possesso di un filmato che ritrae il presidente del parlamento cipriota Syllouris e il parlamentare Giovanis, i quali assicurano la concessione di un passaporto cipriota ad un imprenditore cinese con precedenti penali. (segue) (Res)