Africa: Fmi, economia dell’area sub-sahariana si contrarrà del 3 per cento nel 2020

- L’economia dei Paesi dell’Africa sub-sahariana si contrarrà del 3 per cento nel 2020 per poi conoscere un rimbalzo del 3,1 per cento nel 2021. È quanto emerge dal World Economic Outlook presentato oggi dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Si tratta di proiezioni peggiori rispetto a quelle del giugno scorso, quando si prevedeva una crescita dello 0,2 per cento nel 2020 ma un calo dello 0,3 per cento nel 2021. Nel precedente aggiornamento di aprile, invece, l’Fmi aveva previsto una contrazione dell’1,4 per cento nel 2020 e dell’1 per cento nel 2021. Quanto alle prime due economie del continente, Nigeria e Sudafrica, nella prima si prevede una contrazione del 4,3 per cento e una ripresa dell’1,3 per cento nel 2021, mentre nella seconda si prevede un crollo dell’8 per cento nel 2020 e un rimbalzo del 3 per cento nel 2021. Anche in questo caso si tratta di previsioni nettamente peggiori rispetto a quelle formulate nei precedenti aggiornamenti di aprile e giugno.(Nys)