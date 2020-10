Nagorno-Karabakh: Gruppo di Minsk chiede ad Armenia e Azerbaigian di rispettare la tregua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I copresidenti del Gruppo di Minsk dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) hanno invitato il premier armeno, Nikol Pashinyan, e il presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, a compiere dei passi verso il rispetto del cessate il fuoco nel Nagorno-Karabakh e ad accordarsi su un meccanismo di verifica della tregua. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta rilasciata dai copresidenti del Gruppo di Minsk, organismo che modera i negoziati fra Armenia e Azerbaigian, che sono il russo Igor Popov; il francese Stephane Visconti; e lo statunitense Andrew Schofer. "I copresidenti chiedono al presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, e al primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, di prendere provvedimenti immediati per eseguire in pieno gli obblighi previsti nella dichiarazione di Mosca del 10 ottobre, al fine di prevenire conseguenze catastrofiche per la regione. I copresidenti ribadiscono che le vittime civili sono inaccettabili in nessuna circostanza. I copresidenti chiedono alle parti di attuare immediatamente il cessate il fuoco umanitario per consentire il ritorno dei corpi delle vittime e dei prigionieri di guerra, e fanno appello alle parti affinché concordino urgentemente un meccanismo di verifica del cessate il fuoco", si legge nella dichiarazione congiunta. (Rum)