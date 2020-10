Imprese: Banchieri (Fiepet) a "Nova", con nuove misure a rischio sopravvivenza locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo dpcm varato dal governo nella notte rischia di mettere in ginocchio bar, ristoranti e locali notturni. A lanciare questo nuovo allarme per un comparto già fortemente colpito dalle misure introdotte durante la prima ondata della pandemia, è stato Giancarlo Banchieri, presidente di Fiepet (Federazione italiana degli esercenti pubblici), che in un'intervista ad "Agenzia Nova" ha voluto evidenziare i rischi economici derivanti, innanzitutto, dalla chiusura anticipata dei locali: una serie di attività, infatti, "saranno costrette a chiudere perché tutti i locali serali" alle 24, orario previsto per la chiusura, "iniziano a lavorare". La premessa del presidente Banchieri è che "qualcosa bisogna fare" per tenere sotto controllo i contagi però è sbagliato "ricondurre tutto alla movida: i locali sono aperti da quattro mesi", ha aggiunto ricordando che la crescita esponenziale dei nuovi positivi al Covid-19 è avvenuta "di recente". In ogni caso "certi assembramenti non sono tollerabili in questo momento" ma tutto quel comparto "andrebbe verso il fermo attività. C'è poi un effetto anche sul resto della ristorazione perché a furia di mandare questi messaggi anche questo settore si ferma prima" e negli ultimi giorni "abbiamo già registrato dei cali importanti" in termini di presenze. Se a questa nuova difficoltà si aggiunge poi il ritorno massiccio "allo smart working" e "l'assenza di turismo" anche le attività diurne “saranno penalizzate". Il rischio, ha chiarito Banchieri, "è quello di compromettere un comparto da 300 mila aziende e 1.2 milioni di posti di lavoro". Dopo mesi di difficoltà, dunque, le nuove misure rischiano di mettere in ginocchio il settore" per cui servono "norme che regolino le attività" ma soprattutto "aiuti veri, altrimenti non se ne esce fuori". Anche perché "c'è il timore" che le restrizioni possano durare anche oltre i 30 giorni decisi dal dpcm. (Rin)