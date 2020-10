Covid: Raggi, servono risorse per attività produttive, sono essenza economia locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ristoranti, bar, alberghi, negozi - prosegue Raggi - sono attività che consentono a tantissime famiglie di mantenersi e rappresentano una componente essenziale dell’economia italiana. I nuovi provvedimenti che introducono nuove limitazioni agli orari delle attività servono a evitare assembramenti e a contrastare la movida selvaggia, diminuendo così le occasioni di contagio e tutelando la salute pubblica. È però necessario che siano accompagnati da specifiche misure in grado di assicurare sostegno a questi settori e da un piano di investimenti e di rilancio che sappia incidere subito ma anche guardare in prospettiva, cioè in linea con le trasformazioni che stanno attraversando la nostra società. Roma - sottolinea la sindaca - più di altre città ha sofferto la crisi del Covid perché i flussi turistici si sono interrotti per mesi. Come amministrazione abbiamo provato a sostenere il settore con aiuti concreti come il taglio delle tasse o, come accaduto per i ristoratori, offrendo la possibilità di occupare straordinariamente e gratuitamente il suolo pubblico con tavolini all’aperto. Si tratta di tentativi per sostenere il turismo e le persone che ci sono dietro". (segue) (Rer)