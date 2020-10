Tunisia: rinviato esame progetti legge su protezione forze si sicurezza e stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea dei rappresentanti del popolo della Tunisia (Arp) ha approvato la richiesta del governo di rinviare l'esame in plenaria di due progetti di legge, inizialmente previsto per il 13 e 14 ottobre. Il primo progetto riguarda il controverso testo sulla repressione degli attacchi contro le forze armate, per cui nei giorni scorsi si erano svolte proteste davanti al complesso del Bardo, mentre il secondo l'organizzazione dello stato di emergenza. "L'esame dei due progetti di legge è stato rinviato alla plenaria del 20 ottobre", ha riferito il parlamento in una nota, sottolineando l'aggiunta di un punto relativo al bando delle strutture dell'Arp per la legislatura 2020-2021.(Tut)