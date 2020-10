Fase 3: presidente Fontana e assessore Mattinzoli, semplificazione e risorse per sostenere imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tal proposito l'assessore Alessandro Mattinzoli, ha evidenziato "l'importanza delle misure 'Al Via' con agevolazioni per la valorizzazione degli investimenti aziendali, 'Credito Adesso' che ha generato investimenti per oltre 7 milioni di euro, 'Credito Adesso Evolution', attivata in piena emergenza sanitaria, ha generato investimenti per oltre 1 milione di euro e il 'Fondo per il sostegno a credito per le imprese cooperative', contributi che hanno generato investimenti per circa 2 milioni di euro". Mattinzoli ha quindi evidenziato come "l'impegno della Regione sia mirato anche a incrementare il potenziamento della digitalizzazione nel mondo artigiano e la valorizzazione delle opportunità della new economy, due elementi fondamentali per valorizzare ulteriormente le attività di questo comparto". Il tutto senza dimenticare il "Piano Lombardia", "che - hanno ricordato Fontana e Mattinzoli - prevede un investimento senza precedenti in opere pubbliche, finalizzate a guidare l'avvio della ricostruzione economica e sociale con un Piano straordinario per rimettere in moto il circolo virtuoso del lavoro e dell'impresa". Con questo Piano, infatti, sono stati messi a disposizione investimenti per 3,5 miliardi di euro nel triennio 2020-2022, con azioni programmate per un valore complessivo di 5,5 miliardi di euro. Di queste ingenti risorse, 400 milioni sono stati subito messi a disposizione per interventi urgenti e rapidamente cantierabili. (com)