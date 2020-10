Nord Macedonia: Commissione Ue verifica presunto uso improprio dei Fondi Erasmus plus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha aperto un'indagine per verificare un presunto uso improprio dei fondi Erasmus plus da parte dell'Agenzia nazionale della Macedonia del Nord per i programmi europei di istruzione. La portavoce della Commissione Ue per l'istruzione, Susan Conze, ha dichiarato alla stampa macedone che sono in corso delle verifiche sui presunti abusi. Per quanto riguarda i fondi dell'Ue, ha aggiunto, qualsiasi spesa irregolare verrà individuata ed eventualmente restituita. La Commissione europea non ha fornito ulteriori dettagli sull'indagine in corso, precisa la stampa di Skopje, ma in caso di malversazioni riguardanti fondi europei il dossier passa di regola all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf). (Beb)