Trasporti: Celli (Civica), a Roma situazione critica, presentata interrogazione a Raggi

- "Per i romani erano un problema prima e ora, in piena emergenza Covid, bus e metro diventano luoghi ad alto rischio contagio. Meno corse, meno vetture e distanziamento impossibile sono i problemi principali, ma non aiutano neppure le chiusure di stazioni che potevano essere evitate lavorando alle manutenzioni durante il lockdown, come Castro Pretorio o Policlinico della linea B di metropolitana già chiuse o in via di chiusura". Lo scrive in una nota la consigliera capitolina della lista civica "Roma torna Roma". "Nessuna programmazione, organizzazione del lavoro e dei mezzi pressoché inesistente - prosegue Celli -. Per questo ho presentato una interrogazione urgente a sindaca e assessore. È importante capire se ritengano sufficienti le misure che hanno finora messo in atto per garantire il servizio nelle condizioni minime di sicurezza sanitaria per gli utenti. Le immagini diffuse in queste ore sono drammatiche e preoccupanti. La soppressione di alcune corse sulla tratta Ferrovia Roma nord per esempio ha trasformato piazzale Flaminio in un luogo di assembramento, potenzialmente pericoloso per i contagi. Nei vagoni e nelle vetture poi non viene assolutamente garantito il distanziamento. Quanti di questi disagi sono dovuti a una cattiva organizzazione del personale? È mia intenzione avere chiarimenti dalla giunta Raggi, che appare anche su questo totalmente impreparata", conclude la consigliera.(Com)