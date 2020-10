Speciale difesa: inviato Onu in Cina, Pechino non parteciperà a colloqui su controllo armamenti con Usa e Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non si unirà al negoziato trilaterale sul controllo degli armamenti con Stati Uniti e Russia poiché ritiene che gli Usa cercano di sottrarsi alle loro responsabilità nel disarmo nucleare. Lo ha dichiarato il vice rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite (Onu) Geng Shuang. "Gli Stati Uniti hanno definito la Cina la terza potenza nucleare sulla Terra, hanno esaltato la corsa agli armamenti nucleari tra Usa, Russia e Cina e hanno proposto il cosiddetto negoziato trilaterale per il controllo degli armamenti, che è solo un trucco per distogliere l'attenzione della comunità internazionale", ha affermato Geng. Parlando durante il dibattito generale del primo Comitato della 75ma sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Unga), Geng ha descritto come "coercizione" e "ricatto" i colloqui trilaterali sul controllo degli armamenti, dicendo che la Cina non vi prenderà mai parte. "La Cina ha perseguito una strategia nucleare di autodifesa, ha sempre mantenuto le sue capacità nucleari al livello minimo richiesto per la sua sicurezza nazionale; non ha né prenderà mai parte a una corsa agli armamenti nucleari con nessun altro paese", ha dichiarato l'inviato. "Dato l'enorme divario tra gli arsenali nucleari della Cina e quelli degli Stati Uniti e della Federazione Russa, è ingiusto, irragionevole e impossibile aspettarsi che la Cina si unisca a qualsiasi negoziato trilaterale sul controllo degli armamenti", ha proseguito. (Cip)