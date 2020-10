Speciale difesa: Francia, Macron presiede Consiglio di difesa sanitario all'Eliseo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si riunisce all'Eliseo un Consiglio di difesa sanitario dedicato alla crisi del coronavirus presieduto dal presidente francesi Emmanuel Macron, che domani interverrà ai microfoni delle emittenti "Tf1" e "France 2" sull'argomento. Nella serata del 12 ottobre sono stati annunciati 8.505 nuovi casi in 24 ore e 96 decessi. Il tasso di positività è invece salito dell'11,8 per cento. Secondo il settimanale "Le Point", il governo starebbe vagliando l'ipotesi di un coprifuoco serale per le zone più colpite dalla crisi sanitaria, in particolar modo Parigi e la regione dell'Ile-de-France, sul modello di quello già applicato a Berlino o a Francoforte. (Frp)