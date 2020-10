Speciale difesa: Marocco, vice segretario di Stato Usa Shenker atteso a Rabat nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice segretario di Stato Usa per gli Affari del Vicino Oriente, David Schenker, è atteso nei prossimi giorni in Marocco nell'ambito di una visita intesa a "promuovere ulteriormente la partnership strategica" tra Washington e Rabat. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. "In Marocco, il vice segretario Schenker, accompagnato dall'ambasciatore David T. Fischer, incontrerà funzionari del governo per discutere le possibilità di aumentare la cooperazione economica e di sicurezza al fine di promuovere ulteriormente il partenariato strategico Usa-Marocco", riferisce la nota del Dipartimento di Stato Usa. La visita in Marocco è una delle tappe del tour di Schenker che ha preso il via in Libano e che terminerà il prossimo 21 ottobre nel Regno Unito. La visita di Schenker in Marocco segue quella del segretario alla Difesa Mark Esper, avvenuta lo scorso 2 ottobre, durante il quale Rabat e il Pentagono hanno firmato una roadmap di cooperazione nel campo della difesa. (Nys)