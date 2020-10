Speciale difesa: Nagorno-Karabakh: attivata sirena d'allarme a Stepanakert, Azerbaigian smentisce violazioni tregua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella capitale dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh, Stepanakert, è stata attivata per circa tre minuti la sirena di allarme del sistema antiaereo. Durante il periodo in cui la sirena è stata in funzione non sono state udite esplosioni ma non si può escludere che possa essere stata attivata perché i radar dell’esercito del Karabakh potrebbero aver rilevato la presenza di un drone da ricognizione nello spazio aereo cittadino. In precedenza, il ministero della Difesa azerbaigiano ha affermato che le forze armate di Baku stanno pienamente rispettando il regime di cessate il fuoco lungo la linea di contatto con le forze armate armene. (Rum)