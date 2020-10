Speciale difesa: Milano, Fsp Polizia su rivolta via Corelli, cpr devastato, poteva finire in tragedia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valter Mazzetti, segretario generale Fsp Polizia di Stato, in una nota racconta la rivolta al Cpr di via Corelli a Milano, descrivendola come l’”ennesima rivolta dei migranti, stavolta per il rifiuto delle espulsioni. È stato il solito copione, e i medesimi pericoli in cui tutti si sono venuti a trovare, soprattutto i poliziotti impegnati presso la struttura. Il centro è stato devastato e la protesta degli ospiti sul tetto ha destato forti preoccupazioni”. “Ancora una volta - denuncia Mazzetti - tutto poteva finire in tragedia, sarebbe bastato che uno dei migranti fosse caduto nel vuoto, o che uno degli agenti fosse rimasto colpito in maniera letale da uno degli oggetti usati per offendere e saremmo qui a raccogliere ettolitri di lacrime di coccodrillo e finta pietà. La situazione presso i centri per immigrati di mezza Italia è fuori controllo, ancorché le autorità, a partire dal ministro Lamorgese, insistano a complimentarsi con le forze dell'ordine per quanto stanno facendo in tema di immigrazione e di emergenza Covid. Le vuote parole di finta stima che non vadano di pari passo con provvedimenti minimi per far fronte a questo caos noi le rispediamo tutte al mittente. In quei centri, a rischiare la vita, ci sono i nostri poliziotti, non burocrati, politici e alti papaveri che si trastullano a premere bottoni nelle stanze di Roma e a rilasciare le solite tre righe di solidarietà ciclostilate in cui cambia solo il nome della località dove è scoppiato l'ennesimo finimondo”. “Anche e soprattutto questi - annuncia in conclusione il segretario - saranno i temi che domani porteremo in piazza del Popolo, a Roma, alla manifestazione nazionale che avrà inizio alle 10 insieme a tutti i colleghi del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico". (com)