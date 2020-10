Speciale difesa: Turchia: Akar, dialogo nel Mediterraneo orientale e sostegno a Baku nel Nagorno-Karabakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia sta lanciando un appello al dialogo per risolvere le dispute nell'Egeo e nel Mediterraneo orientale. Lo ha affermato il ministro della Difesa turco Hulusi Akar, come riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". Parlando nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico presso l'accademia aeronautica dell'Università della difesa nazionale, il ministro turco Akar ha messo in guardia: "Non metteteci alla prova. Risolviamo tutto con colloqui e dialogo". Secondo Akar, la Turchia è favorevole buone relazioni di vicinato, al rispetto degli accordi bilaterali in armonia con il diritto internazionale e consuetudinario, mentre Ankara non ha visto lo stesso atteggiamento dalla controparte greca. (Tua)