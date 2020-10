Kirghizistan: rappresentante presidenziale russo a Bishkek, offerto aiuto al presidente Jeenbekov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha ripetutamente offerto aiuto al presidente kirghiso Sooronbay Jeenbekov durante le proteste svoltesi in Kirghizistan. Lo ha detto martedì all’agenzia di stampa “Sputnik” l’ufficio stampa di Jeenbekov. Ieri il capo dello Stato ha incontrato Dmitrij Kozak, vice capo dell'amministrazione presidenziale russa che si è recato a Bishkek su richiesta del capo dello Stato Vladimir Putin. "Sin dai primi giorni in cui è iniziata la crisi socio-politica nel Paese centro-asiatico, il presidente del Kirghizistan ha ripetutamente tenuto conversazioni telefoniche con l’omologo russo Vladimir Putin. Kirghizistan e Russia sono alleati e partner strategici, membri dell’Organizzazione del trattato di sicurezza colletiva (Csto), dell’Unione eurasiatica (Uee), della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) e dell’Organizzazione per la cooperazione di Shangai (Sco). La Russia ha espresso la sua preoccupazione e offerto aiuto per risolvere la situazione sin dall'inizio", ha riferito l’ufficio stampa del presidente kirghizo. (segue) (Rum)