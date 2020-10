Sanità: giovedì 15 all'Humanitas Medical Care di Milano, open day di consulti gratuiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 15 ottobre il centro medico Humanitas Medical Care Milano di piazza de Angeli aprirà le proprie porte ai cittadini milanesi con un open day di consulti gratuiti a cura degli specialisti Humanitas. Tra i consulti che coinvolgeranno diverse specialità, particolare attenzione sarà dedicata alle donne, in linea con gli obiettivi del mese di ottobre dedicato alla prevenzione al seno. Da anni, infatti, Humanitas è in prima linea al fianco delle donne nella prevenzione del tumore al seno, come testimonia il progetto "Sorrisi in rosa", nato da un'idea della fotografa Luisa Morniroli e la scrittrice Cristina Barberis Negra, in collaborazione con i senologi di Humanitas. In occasione dell'open day i consulti gratuiti saranno disponibili a partire dalle ore 9.00 fino alle 17.30. Nello specifico, saranno disponibili consulti in oculistica (Dott.ssa Giovanna Vella), dietologia (Dott.ssa Laura Agape), dermatologia (Dott.ssa Laura Magrini) e senologia (Dott.ssa Daniela Bernardi). I consulti sono gratuiti e prenotabili online alla pagina: https://www.humanitas-care.it/news/15-ottobre-porte-aperte-alla-prevenzione-in-piazza-de-angeli-a-milano/ e avverranno nel rispetto della sicurezza e delle normative vigenti. (segue) (Rem)