Sanità: giovedì 15 all'Humanitas Medical Care di Milano, open day di consulti gratuiti (2)

- In occasione degli open day, i pazienti dovranno fermarsi al check point all'ingresso del centro per la misurazione della temperatura e per l'igienizzazione delle mani facendo riferimento all'apposita segnaletica di distanza. Dispositivi di protezione specifici saranno utilizzati da tutto il personale sanitario in funzione delle prestazioni erogate e sarà garantita una continua e scrupolosa sanificazione degli ambienti e sanificazione/sterilizzazione degli strumenti utilizzati. Dal 5 ottobre è aperto il nuovo centro prelievi in convenzione con il servizio sanitario nazionale, per prelievi e analisi dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 10.30 con ritiro dei referti dal lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle ore 10.30 alle 12.30. Un servizio che si aggiunge ai tanti già messi a disposizione per i cittadini da Humanitas Medical Care Milano De Angeli. All'interno del centro si annoverano tutte le specialità grazie a un'equipe di grande esperienza e professionalità in grado di garantire prestazioni sanitarie di alto livello avvalendosi delle migliori tecnologie. Tra queste, ad esempio, la risonanza magnetica con magnete permanente a struttura aperta che arricchisce la diagnostica per immagini e radiologia del centro e permette di effettuare esami sempre più confortevoli, in linea con la mission di Humanitas Medical Care: andare incontro alle esigenze dei pazienti mettendo a servizio degli specialisti tecnologie sempre all'avanguardia. (Rem)