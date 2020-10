Tlc: Battipaglia ultraveloce con la fibra ottica Open Fiber (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto delineato per Battipaglia, con la finalità di limitare il più possibile l'impatto e gli eventuali disagi per la comunità, prevede il riuso di infrastrutture già esistenti: dei 101 chilometri che formeranno la nuova e capillare rete di telecomunicazione a banda ultralarga, 42 chilometri saranno costituiti da impianti interrati o aerei già presenti in città. Come nei cantieri aperti in tutta Italia, gli scavi saranno comunque effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso impatto ambientale Tra queste la più utilizzata è la minitrincea: lo scavo su strada, largo 10 centimetri e profondo dai 35 ai 50 centimetri, viene riempito contestualmente alla posa dei cavi con malta cementizia di colore rosa. Trascorsi da questo ripristino provvisorio almeno 30 giorni, tempo tecnico necessario all'assestamento del materiale, si passa alla definizione dell'intervento con la scarifica della sede stradale interessata e la posa dell'asfalto a caldo. Ogni fase è comunque sempre frutto del coordinamento tra Open Fiber e i competenti uffici comunali. Complessivamente verranno stesi 9 mila chilometri di cavi in fibra ottica, con conclusione dei lavori prevista entro 18 mesi. Accanto all'intervento garantito da fondi privati, è prevista anche la copertura delle aree più periferiche e rurali di Battipaglia grazie al Piano Banda Ultralarga. In questo caso l'infrastruttura è finanziata con fondi regionali e statali e resterà di proprietà pubblica. Le attività affidate in concessione a Open Fiber sono coordinate da Infratel, società "in house" del ministero dello Sviluppo economico, con l'attenta supervisione della Regione Campania. (segue) (Com)