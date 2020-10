Romania: ministro Finanze, investimenti nei primi 9 mesi dell'anno per un valore di 6,2 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore degli investimenti registrati in Romania nei primi nove mesi dell'anno è stato di 6,2 miliardi di euro. Lo ha affermato il ministro delle Finanze pubbliche romeno, Florin Citu, spiegando che la Romania è l'unico paese dell'Unione europea dove gli investimenti hanno contribuito positivamente alla dinamica del Pil nella prima metà del 2020. "La Romania è l'unico paese dell'Ue in cui gli investimenti hanno fornito un contributo positivo alla dinamica del Pil nella prima metà del 2020. Gli investimenti garantiscono la ripresa dell'economia nel 2020 e una forte crescita economica nel 2021", ha affermato Citu. Secondo il ministro, in nove mesi si sono registrati investimenti per 6,2 miliardi di euro, "l'importo più alto degli ultimi 10 anni". (Rob)