Imprese: intesa strategica Corvallis-Tinexta per nuovo polo di cybersecurity (2)

- “La divisione progetti e soluzioni IT manterrà sul mercato il brand Corvallis”, chiarisce Enrico Del Sole amministratore delegato Corvallis “in riconoscimento del fatto che il nostro Gruppo si è consolidato negli anni come uno dei principali fornitori italiani di soluzioni informatiche ad alto valore aggiunto, fidelizzando, grazie anche alle elevatissime competenze delle oltre 550 specialisti impiegati nell’IT, un ampio e prestigioso portafoglio di grandi clienti”. “L’operazione avviata con il Gruppo Tinexta – continua Del Sole – ci consentirà di entrare con autorevolezza nel mercato della cybersecurity, contribuendo a creare un grande polo di ricerca e sviluppo nazionale e aprendo la strada a nuovi percorsi di crescita e di creazione del valore”. Nell’operazione Corvallis è stata assistita da IMI – Intesa Sanpaolo e da Klecha & Co. in qualità di advisor finanziari e dallo Studio Orrick per la consulenza legale. (Com)