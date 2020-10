Covid: Maggino (Benessere Italia), stella polare deve essere benessere cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra stella polare" per la ripartenza del Paese deve essere rappresentata "dal benessere dei cittadini, da promuovere in maniera sostenibile". Lo ha affermato la presidente della cabina di regia "Benessere Italia" e consigliere del presidente del Consiglio, Filomena Maggino, intervenendo alla Conferenza sul clima 2020. Per la presidente ci troviamo in un momento "importante" in cui "possiamo cambiare paradigma". Ma possiamo farlo, ha aggiunto, "solo guardando a cosa è successo. Abbiamo capito molte cose negli ultimi mesi: quella che era un'epidemia molto importante è diventata un'emergenza perché in passato le decisioni prese non hanno messo al centro il benessere dei cittadini". (Rin)