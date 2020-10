Nagorno-Karabakh: Salvini oggi in piazza Montecitorio a sostegno del popolo armeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio il leader della Lega Matteo Salvini sarà in piazza Montecitorio "a sostegno del popolo armeno, che per primo conobbe l’orrore del genocidio ed è oggi perseguitato nel Nagorno-Karabakh". Lo ha annunciato lo stesso Salvini su Twitter, evidenziando l'intenzione di unirsi oggi alla manifestazione in programma a Roma a sostegno dell'Armenia nel conflitto contro l'Azerbaigian in atto nel Nagorno-Karabakh. "Se l’Ue ha senso, difenda questi fratelli, avamposto della Civiltà europea in Medio Oriente e nel Caucaso", ha dichiarato Salvini.(Res)