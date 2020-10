Siena: tentata estorsione a Poggibonsi, due misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Norm della compagnia carabinieri di Poggibonsi, nei giorni scorsi, hanno dato esecuzione ad una misura cautelare coercitiva di obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza, emessa dal gip del Tribunale di Siena, nei confronti di M.P, 19enne poggibonsese e F.M, 20enne di San Gimignano, indagati per i reati di tentata estorsione, tentato furto con strappo e rapina impropria in danno di alcuni giovani. I fatti si riferiscono agli scorsi mesi quando gli indagati, parte di un gruppo più nutrito di giovani tifosi della squadra di calcio del capoluogo valdelsano, denominato sui social network “Mafia 53036” (con riferimento al Cap del Comune di Poggibonsi), sono stati segnalati ai carabinieri per molteplici episodi di disturbo e piccole vessazioni nei confronti di giovani che da Colle di Val D’Elsa si recavano a Poggibonsi per passare delle serate. Questi comportamenti degli indagati avrebbero attirato l’attenzione dei militari della compagnia carabinieri di Poggibonsi che hanno dato luogo ai conseguenti accertamenti che hanno permesso di giungere all'emissione dei relativi provvedimenti restrittivi. Le indagini, in particolare, avviate dai carabinieri e coordinate dal Pm Valentina Magnini della Procura della Repubblica di Siena, hanno consentito di evidenziare come gli inquisiti procedessero sistematicamente a richiedere piccole somme di denaro ai giovani colligiani, affinché “scansassero” il danneggiamento dei loro ciclomotori che venivano parcheggiati nei pressi del centro cittadino. Nei casi di diniego, le vittime avrebbero subito vessazioni di vario tipo sino a sfociare in furti di oggetti personali, oppure ad essere sottoposti a piccole violenze private.(Ren)