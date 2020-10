Polonia: anti-corruzione arresta direttore Istituto militare di igiene ed epidemiologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio centrale anti-corruzione (Cba) polacco ha arrestato il direttore dell'Istituto militare di igiene ed epidemiologia a Varsavia. Lo comunica, all'agenzia di stampa "Pap", la portavoce della procura distrettuale di Varsavia, Aleksandra Skrzyniarz. L'arresto è avvenuto in relazione all'appropriazione di materiali appartenenti al suo Istituto e usati per la lotta al coronavirus. Secondo la procura, tra marzo e aprile 2020, il suddetto direttore si è appropriato di dispositivi di protezione, tamponi e igienizzante, destinandoli poi a persone che non ne avevano diritto e dunque recando danno all'interesse pubblico. Gli agenti del Cba hanno anche perquisito la sua abitazione. L'uomo è accusato di aver abusato del suo ufficio. (Vap)