Credito: Spunta, 100 banche sulla blockchain di settore (2)

- L'euro digitale, ossia una Central Bank Digital Currency (Cbdc), può richiedere sperimentazioni per velocizzare la messa in opera di una iniziativa di livello europeo in una prima nazione. le banche di Spunta sono pronte e disponibili ad effettuare test di fattibilità per il mondo bancario e finanziario europeo. Spunta, la blockchain del mondo bancario del nostro Paese, è all'attenzione delle altre banche europee. È allo studio un gruppo di lavoro internazionale per definire i requisiti necessari per soddisfare le caratteristiche di gestione dei conti reciproci nei diversi paesi. Sarà quindi esaminata la possibile estensione dell'applicazione a livello internazionale. In Italia, infine, si possono immaginare usi diversi all'interno del settore, ma si può anche ipotizzare la costruzione di nodi in altri ambiti che rendano fluida la relazione con il mondo bancario. (Com)