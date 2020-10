Ue: Commissione accoglie accordo Consiglio su misure sui viaggi, per von der Leyen "si fa chiarezza" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per von der Leyen, "il primo risultato importante è una cartina comune, con codici cromatici comuni e basata su criteri comuni, elaborata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie". Ora, "invitiamo gli Stati membri a fornire i dati necessari perché la cartina possa essere aggiornata ogni settimana in base a informazioni precise sulla situazione epidemiologica nell'Ue e nelle sue regioni". In secondo luogo, "anche se gli Stati membri possono ancora decidere quali misure restrittive applicare, come la quarantena o i test, li invitiamo a garantire, secondo quanto concordato oggi, che i cittadini ricevano informazioni chiare e tempestive su ciò che devono fare e sulle restrizioni in vigore", ha spiegato. "Gli Stati membri hanno raggiunto un accordo anche sul riconoscimento reciproco dei test, e continueremo a collaborare con loro per migliorare il coordinamento delle prescrizioni in materia di test e di quarantena", ha continuato la presidente. (segue) (Beb)