Ue: Commissione accoglie accordo Consiglio su misure sui viaggi, per von der Leyen "si fa chiarezza" (3)

- Secondo von der Leyen, "l'accordo di oggi è positivo anche perché migliorerà la situazione, attualmente precaria, dei milioni di cittadini i cui spostamenti sono essenziali per motivi familiari importanti, per lavoro o per garantirci la fornitura dei beni necessari. In questi casi le misure di quarantena non dovrebbe essere applicate. La nostra forza in quanto Unione nasce dal fatto che, quando agiamo all'unisono, proteggiamo i nostri diritti e le nostre libertà comuni e la salute dei nostri cittadini. L'accordo odierno costituisce un valido esempio al riguardo", ha concluso. Tutte le informazioni sui viaggi all'interno dell'Ue saranno disponibili sulla piattaforma web 'Re-open Eu', che conterrà anche un rimando alla cartina pubblicata periodicamente dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni chiare, complete e tempestive sulle eventuali restrizioni alla libera circolazione, compresi gli eventuali requisiti complementari, come i test negativi per l'infezione da Covid 19 o i moduli per la localizzazione dei passeggeri, e sulle misure applicate ai viaggiatori provenienti da zone a rischio più elevato, con il massimo anticipo possibile rispetto all'entrata in vigore delle nuove misure. Come regola generale, tali informazioni dovrebbero essere pubblicate 24 ore prima dell'entrata in vigore delle misure, tenendo conto del fatto che per le emergenze epidemiologiche è necessaria una certa flessibilità. (Beb)