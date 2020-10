Banche: da Intesa Sanpaolo credito aggiuntivo per Pmi grazie a cartolarizzazione con garanzia Bei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo ha attivato, in collaborazione con il Gruppo BEI, una nuova cartolarizzazione sintetica di un portafoglio di prestiti in essere per circa 2 miliardi di euro nell’ambito del programma “GARC” (Gestione Attiva Rischio Credito). L’operazione, attivata congiuntamente con il Fondo Europeo degli Investimenti (Fei) e la Banca Europea degli Investimenti (Bei) e organizzata dal team Active Credit Portfolio Steering di Intesa Sanpaolo, è volta all’erogazione di nuovi finanziamenti a condizioni favorevoli alla platea delle PMI e microimprese clienti del Gruppo. In questo modo - si legge in una nota - la Banca prosegue nel proprio impegno a supporto delle imprese danneggiate dall’emergenza provocata dall’epidemia Covid-19: le risorse liberate attraverso la garanzia rilasciata dal Fei sulla tranche mezzanine saranno utilizzate per erogare nuova finanza alle PMI, incluse le microimprese. L’iniziativa è in via prioritaria indirizzata agli investimenti delle imprese delle filiere produttive e al supporto degli investimenti in digitalizzazione e sostenibilità, in ottica di accompagnamento al rilancio dell’economia produttiva del Paese. (segue) (Com)