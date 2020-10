Banche: da Intesa Sanpaolo credito aggiuntivo per Pmi grazie a cartolarizzazione con garanzia Bei (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione di cartolarizzazione annunciata oggi si colloca nel quadro delle iniziative di gestione dinamica del rischio di credito di Intesa Sanpaolo, che perseguono l’obiettivo di ottimizzare le risorse della banca e di stimolare l’accesso al credito delle Pmi tramite il ricorso al mercato dei capitali. Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo dichiara: “Le imprese che intendono investire in innovazione, sostenibilità e qualità oggi necessitano di nuovi crediti ed è compito della banca trovare gli strumenti ideali per mettere nuove risorse a loro disposizione. Grazie alla nostra pluriennale attività congiunta con il Gruppo BEI e alle nostre strutture dedicate, siamo in grado oggi di erogare nuovi crediti aggiuntivi a condizioni di maggior favore destinati al supporto delle nostre PMI e delle microimprese. Nel nuovo contesto sarà fondamentale per molti appartenere a una filiera: il Programma Filiere di Intesa Sanpaolo annovera già 700 grandi imprese in Italia con i loro 16.000 fornitori e consente a un crescente numero di imprese di fronteggiare insieme nuovi bisogni indotti dalla crisi pandemica”. (Com)