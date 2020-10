© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione di Leads - Donne Leader in Sanità, che gli ha consegnato il "Manifesto per un maggior equilibrio di genere in Sanità". E' quanto si legge in una nota del Quirinale. (Com)