Infrastrutture: Somalia, rinnovato accordo con la turca Albayrak per gestione del porto di Mogadiscio (3)

- Gli sforzi di Ankara per sostenere il governo somalo sono stati premiati lo scorso gennaio con la proposta di Mogadiscio di effettuare esplorazioni petrolifere in acque somale, come annunciato dallo stesso presidente turco Recep Tayyip Erdogan il 20 gennaio scorso di ritorno dal vertice di Berlino sulla Libia, altro paese in cui Ankara è fortemente impegnata, anche militarmente, a sostegno del Governo di accordo nazionale (Gna). L'invito per avviare le esplorazioni petrolifere in Somalia è stato preceduto dal duplice memorandum d’intesa tra Ankara e il Gna libico per la demarcazione dei confini marittimi e la cooperazione militare, che ha aumentato le tensioni nel Mediterraneo per le risorse energetiche. La pandemia di coronavirus, inoltre, ha ulteriormente rafforzato le relazioni tra la Somalia e la Turchia, con due spedizioni aeree carichi di aiuti e dispositivi sanitari inviati rispettivamente il 17 aprile e il 2 maggio. L’invio degli aiuti è stato sponsorizzato da un messaggio su Twitter dello stesso Erdogan, che ha inviato una lettera all’omologo somalo ribadendo lo stretto legame tra i due popoli e la volontà di un incontro quanto prima. (Res)