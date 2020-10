Grecia: governo, Thanos Dokos nominato nuovo consigliere per la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha annunciato la nomina di Thanos Dokos come suo consigliere per le questioni di sicurezza. Dokos, evidenzia la stampa di Atene, è stato vice consigliere per la sicurezza nazionale del premier ellenico dall'ottobre 2019. Secondo quanto sottolinea l'ufficio del premier greco, le priorità immediate del nuovo consigliere sono il completamento della strategia nazionale di sicurezza e l'istituzione del Consiglio di sicurezza nazionale. Dokos sostituisce l'ex consigliere per la sicurezza nazionale Alexandros Diakopoulos, dimessosi ad agosto dopo aver ammesso che la Turchia ha effettuato ricerche sismiche con la nave Oruc Reis. "Le mie dichiarazioni hanno causato confusione e hanno creato un problema al primo ministro ed al governo, che è qualcosa che non avrei mai voluto", aveva dichiarato Diakopoulos. "Ho servito per decenni il mio paese e ho sempre imparato ad assumermi le mie responsabilità”, aveva aggiunto il consigliere. (Gra)