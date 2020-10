Ambiente: ambasciatrice britannica Morris, emergenza climatica è reale ed accelera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza climatica è reale, accelera e ci sfida ad ogni livello: globale, nazionale e locale. Ne è convinta l'ambasciatrice del Regno Unito in Italia, Jill Morris, che intervenendo alla Conferenza sul clima 2020 ha sottolineato la necessità che "tutto il mondo" si unisca per ideare "nuove azioni per limitare il riscaldamento globale, concentrando i nostri sforzi sulla piena attuazione degli accordi di Parigi". L'ambasciatrice britannica ha poi voluto ricordare che "da anni il Regno Unito è impegnato per essere leader nell'ambizione climatica". (Rin)