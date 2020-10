Sicurezza: Silvestroni (Fd'I), prefetto convochi tavolo su Castelli Romani e litorale sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prefetto convochi subito tavolo per ordine pubblico su Castelli Romani e litorale sud. "Quanto accaduto ad Albano la notte del 10 ottobre era prevedibile ma la stessa prevedibilità è da ricondurre a tutta l'area dei castelli romani e al litorale sud di Roma". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Marco Silvestroni. "Torme di ragazzi rissosi e che assumono atteggiamenti bullizzanti da mesi occupano le piazze dei centri urbani e in particolare Villa Doria e Parco della Rimembranza ad Albano Laziale - aggiunge Silvestroni -. La rissa ed i ragazzi finiti in ospedale sono la conseguenza di condizioni obiettive di pericolosità che da troppo tempo vengono tollerate. Ville comunali chiuse durante la notte ed una adeguata vigilanza sono provvedimenti di assoluta necessità. Chiedo al prefetto di Roma di valutare l'apertura di un tavolo per l'ordine pubblico per Albano Laziale i comuni dei Castelli Romani e quelli del litorale sud di Roma che abbia come obiettivo il maggior coordinamento tra le forze di polizia ed all'occorrenza il loro potenziamento. Anche soluzioni temporanee e strumentali per arginare i comportamenti frequenti e plateali, visibili e provocatori che minano l'ordine pubblico e che possono sfociare negli accadimenti di inaudita pericolosità dei giorni scorsi, diventano di fondamentale importanza". (Com)