Covid: Fornaro (Leu), Dpcm equilibrato e adeguato a crescita contagi

- Il Dpcm sulle nuove norme per contenere la diffusione della seconda ondata del Covid 19 "è equilibrato e adeguato all'obiettivo di contenere la seconda ondata". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro, secondo cui "il testo fa giustizia anche di autentici falsi Dpcm girati in queste ore e alle varie strumentalizzazioni di chi cerca unicamente di speculare sui giusti timori dei cittadini". Per Fornaro "ancora una volta il Governo opta per seguire il principio di precauzione e chiede ai cittadini collaborazione e responsabilità, fondamentali per superare questa fase di crescita della curva dei contagi. Analoga collaborazione e responsabilità che dovranno guidare i rapporti tra stato, regione e enti locali", conclude il deputato di Leu. (Com)