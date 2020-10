Scuola: Pd, è priorità, si faccia ogni sforzo per tenerla aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La responsabile Scuola del Partito democratico, Camilla Sgambato, in una nota sottolinea come “chiudere le scuole a marzo è stata una decisione inevitabile, ma dolorosissima, che ha portato seri danni nella formazione dei nostri studenti. Riaprirle è stata una scelta altrettanto inevitabile e difficile, costata fatica organizzativa a tutte le scuole". Per il Pd "ora bisogna fare ogni sforzo per tenerle aperte. Un Paese non può permettersi di penalizzare la scuola perché è in difficoltà per il sistema dei trasporti. Si trovino soluzioni per evitare il sovraffollamento degli autobus, scaglionando non solo gli ingressi a scuola, ma anche al lavoro, si insista sul lavoro da casa, si trovino altri mezzi di trasporto, come i bus turistici", aggiunge Sgambato. "Insomma - conclude - la scuola è la priorità e va lasciata aperta perché non possiamo assistere al peggioramento della preparazione dei nostri studenti e ad un aumento drammatico delle disparità sociali, territoriali ed economiche”. (Com)