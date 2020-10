Serbia-Bosnia: presidente Vucic con rappresentanti bosniaci, focus su percorso Ue (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i criteri economici, la Serbia ha compiuto alcuni progressi e possiede un buon livello di preparazione per lo sviluppo di un'economia di mercato funzionante. Prima della crisi portata dal Covid-19 il ritmo di crescita del Pil era aumentato grazie ad un rafforzamento della domanda interna. Gli squilibri esterni sono stati bilanciati dagli elevati afflussi di investimenti esteri diretti. Le pressioni sui prezzi sono rimaste contenute e una riduzione del disavanzo pubblico ha permesso una maggiore sostenibilità del debito. La performance del mercato del lavoro è migliorata, con i tassi di disoccupazione più bassi dell'ultimo decennio, ma ciò è dovuto anche all'emigrazione su larga scala. La crisi del Covid-19 potrebbe tuttavia deteriorare fortemente le prospettive economiche nel 2020, in particolare per quanto riguarda la crescita del Pil, le finanze pubbliche e l'occupazione. (segue) (Seb)